- Дзюба пока, все-таки, не готов. Но он подготовится через матчи. Ему нужно привыкнуть к своим партнерам, найти взаимопонимание. Артем точно поможет "Локомотиву", я в этом не сомневаюсь, - приводит мнение Орлова Sport24.
34-летний российский центрфорвард Артем Дзюба перешел в "Локомотив" в феврале 2023 года. На сегодняшний день футболист сыграл за столичный клуб 2 матча, в которых не сумел отметиться забитыми мячами. Последние 7 сезонов россиянин защищал цвета "Зенита", с которым смог стать 4-кратным чемпионом России. Также в составе коллектива из Санкт-Петербурга Дзюба вышел на первое место в списке лучших голеадоров в истории российского первенства (148 голов). Также среди достижений Артем совместно лидерство с другим экс-форвардом петербуржцев Александром Кержаков в списке бомбардиров в истории национальной сборной России (30 голов).
Орлов: Дзюба точно поможет "Локомотиву"
Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями по поводу российского форварда "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: РИА Новости