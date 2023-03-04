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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Спартак
2 - 2 2 2
УралЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
Оренбург2 тайм
X 16.5П2 45
Зенит
3 - 0 3 0
Нижний Новгород2 тайм
Ростов
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.5X 3.25П2 3.2

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
2 - 0 2 0
Ньюкасл ЮнайтедЗавершен
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас1 тайм
П1 2.1X 2.88П2 4.4
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
П1 3.95X 2.88П2 2.22
Челси
0 - 0 0 0
Лидс1 тайм
П1 1.58X 3.7П2 7
Арсенал
0 - 1 0 1
Борнмут1 тайм
П1 1.64X 3.95П2 5.3
Брайтон
1 - 0 1 0
Вест Хэм1 тайм
П1 1.21X 6.2П2 16.5
Саутгемптон
20:30
Лестер СитиНе начат
П1 2.7X 3.25П2 2.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
3 - 2 3 2
ЖиронаЗавершен
Альмерия
0 - 0 0 0
Вильярреал1 тайм
П1 3.45X 3.55П2 2.1
Мальорка
20:30
ЭльчеНе начат
П1 1.71X 3.45П2 6
Атлетико
23:00
СевильяНе начат
П1 1.7X 3.7П2 5.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
1 - 1 1 1
Эмполи1 тайм
П1 3.25X 1.93П2 4.5
Аталанта
20:00
УдинезеНе начат
П1 1.77X 3.9П2 4.6
Фиорентина
22:45
МиланНе начат
П1 2.8X 3.25П2 2.85

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
1 - 1 1 1
ВердерПерерыв
П1 3.05X 2.74П2 2.78
Майнц
1 - 0 1 0
Хоффенхайм1 тайм
П1 1.31X 4.8П2 12.5
Унион
0 - 0 0 0
Кельн1 тайм
П1 2.62X 2.24П2 4.5
Бохум
0 - 0 0 0
Шальке-041 тайм
П1 8.4X 3.7П2 1.52
Боруссия М
0 - 0 0 0
Фрайбург1 тайм
П1 2.36X 2.68П2 3.95
Штутгарт
20:30
БаварияНе начат
П1 6.6X 4.9П2 1.47

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
19:00
ЛилльНе начат
П1 2.55X 3.3П2 2.9
ПСЖ
23:00
НантНе начат
П1 1.28X 6.2П2 10
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Агент: надеюсь, возвращение Максимовича в "Спартак" возможно

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Агент сербского защитника Николы Максимовича Боян Остойич высказался по поводу возможного возвращения игрока в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Некоторые российские клубы сейчас интересуются Максимовичем, но никаких конкретных предложений нет. "Спартак"? Посмотрим. Надеюсь, его возвращение в этот клуб возможно, - приводит комментарий Остойича Sport24.

Центральный защитник из Сербии Никола Максимович защищал цвета "Спартака" с января по июль 2018 года. На счету серба всего 11 поединков за столичный коллектив, в которых он не сумел отметиться какими-либо результативными действиями. В данный момент футболист находится в поисках нового клуба. Последней командой Николы был итальянский "Дженоа". Всего за карьеру Максимович сыграл в 302 матчах. В активе защитника 6 голов и 10 ассистов. Никола имеет в своем активе 25 игр за национальную сборную Сербии. В ноябре игроку исполнится 32 года.

"Спартак" после 17 сыгранных туров набрал 36 очков и располагается на 2-й строке в таблице. Этой зимой москвичи осуществили трансфер парагвайского центрального защитника Алексиса Дуарте.


Спартак Максимович
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