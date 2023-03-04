- Некоторые российские клубы сейчас интересуются Максимовичем, но никаких конкретных предложений нет. "Спартак"? Посмотрим. Надеюсь, его возвращение в этот клуб возможно, - приводит комментарий Остойича Sport24.
Центральный защитник из Сербии Никола Максимович защищал цвета "Спартака" с января по июль 2018 года. На счету серба всего 11 поединков за столичный коллектив, в которых он не сумел отметиться какими-либо результативными действиями. В данный момент футболист находится в поисках нового клуба. Последней командой Николы был итальянский "Дженоа". Всего за карьеру Максимович сыграл в 302 матчах. В активе защитника 6 голов и 10 ассистов. Никола имеет в своем активе 25 игр за национальную сборную Сербии. В ноябре игроку исполнится 32 года.
"Спартак" после 17 сыгранных туров набрал 36 очков и располагается на 2-й строке в таблице. Этой зимой москвичи осуществили трансфер парагвайского центрального защитника Алексиса Дуарте.
Агент: надеюсь, возвращение Максимовича в "Спартак" возможно
Агент сербского защитника Николы Максимовича Боян Остойич высказался по поводу возможного возвращения игрока в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"