Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен
Краснодар
2 - 2 2 2
ТорпедоЗавершен
Сочи
2 - 0 2 0
ЦСКАЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
4 - 1 4 1
ВелесЗавершен
Енисей
2 - 1 2 1
ВолгарьЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
Краснодар-2Завершен
Родина
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен
Динамо Мх
0 - 0 0 0
Арсенал ТулаЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
АланияЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
2 - 2 2 2
ЭвертонЗавершен
Ливерпуль
7 - 0 7 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вальядолид
2 - 1 2 1
ЭспаньолЗавершен
Барселона
1 - 0 1 0
ВаленсияЗавершен
Райо Вальекано
0 - 0 0 0
АтлетикЗавершен
Бетис
0 - 0 0 0
Реал Мадрид2 тайм
П1 6.6X 1.95П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Специя
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Сампдория
0 - 0 0 0
СалернитанаЗавершен
Интер
2 - 0 2 0
ЛеччеЗавершен
Рома
1 - 0 1 0
Ювентус2 тайм
П1 1.16X 6П2 50

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
4 - 1 4 1
ГертаЗавершен
Вольфсбург
2 - 2 2 2
АйнтрахтЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Труа
2 - 2 2 2
МонакоЗавершен
Монпелье
5 - 0 5 0
АнжеЗавершен
Страсбур
0 - 1 0 1
БрестЗавершен
Реймс
1 - 0 1 0
АяччоЗавершен
Тулуза
0 - 1 0 1
КлермонЗавершен
Лион
0 - 0 0 0
ЛорьянЗавершен
Ренн
0 - 0 0 0
Марсель2 тайм
П1 200X 9.2П2 1.07
Реклама лига ставок Сделать ставку

Джорджевич: достаточно долго ждал первый гол за "Сочи". Очень счастлив и очень доволен!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Черногорский футболист "Сочи" Лука Джорджевич высказался по поводу своих голов в матче против ЦСКА (2:0).
Фото: ФК " Сочи"
- Голы всегда очень приятно забивать. Для меня тем более, потому что они первые в "Сочи". Достаточно долго ждал первый гол. Очень счастлив и очень доволен! Тем более получилось выиграть игру с хорошим соперником. Был уверен, что после сборов для меня всё станет лучше. Слава богу, было два момента, смог забить и помочь команде, - приводит комментарий Джорджевича пресс-служба "Сочи".

28-летний центрфорвард Сочи из Черногории Лука Джорджевич сегодня в матче 18-го тура помог своей команде обыграть ЦСКА, дважды поразив ворота армейцев. Для черногорца эта голы стали дебютными за "барсов". Напомним, что он перебрался в "Сочи" только в сентябре 2022 года. До матча против столичного коллектива у Луки была девятиматчевая безголевая серия.

Отметим, что ранее Джорджевич в России защищал цвета трех российский клубов – "Зенита", тульского "Арсенала" и "Локомотива". Всего в РПЛ форвард провел 87 поединков, в которых сумел отметиться 19 голами и 10 результативными передачами. Контракт Луки с южным клубов рассчитан до конца июня 2023 года.


Джорджевич Сочи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
"Ростов" объявил об открытии вакансии агронома. Ранее Карпин высказывал недовольство состоянием газона "Ростов Арены"
05 марта
Джорджевич: достаточно долго ждал первый гол за "Сочи". Очень счастлив и очень доволен!
Салах – о разгроме "МЮ": нам нужно оставаться скромными
Пономарев – о поражении ЦСКА от "Сочи": армейцы сыграли как середнячок эксклюзив
Форвард "Торпедо" Караев: перед нами стоит задача как можно быстрее выйти из зоны вылета 1
Федотов – о поражении от "Сочи": били с убойных позиций, но, к сожалению, не попали в ворота
Бердыев – о победе над ЦСКА: увидел ту команду, которая была в серебряный год 1
Бердыев не побеждал в РПЛ с мая 2019 года, Джорджевич тогда зажигал в "Арсенале". Сегодня они победили ЦСКА 2
"РИА Новости": Депутат ГД РФ Милонов 6 марта направит обращение просьбой отменить Fan ID 7
Голы Мхитаряна и Мартинеса принесли "Интеру" победу над "Лечче". Отставание от "Наполи" сократилось до 15 очков
Салах – лучший бомбардир "Ливерпуля" в АПЛ со 129 голами. Мохамед обошел Фаулера
Тарханов: Лебеденко как раз хорош на замене. Молодец, что в таком возрасте забивает эксклюзив
Дубль Джорджевича принес "Сочи" победу над ЦСКА в первом матче под руководством Бердыева 27
"Ливерпуль" отправил семь безответных мячей в ворота "МЮ". Нуньес, Гакпо и Салах оформили дубли 5
Талалаев: набираем очки, когда ездим на поезде. Может, нам и до "Химок", и до "Динамо" на поезде добираться 2