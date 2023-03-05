- Голы всегда очень приятно забивать. Для меня тем более, потому что они первые в "Сочи". Достаточно долго ждал первый гол. Очень счастлив и очень доволен! Тем более получилось выиграть игру с хорошим соперником. Был уверен, что после сборов для меня всё станет лучше. Слава богу, было два момента, смог забить и помочь команде, - приводит комментарий Джорджевича пресс-служба "Сочи".
28-летний центрфорвард Сочи из Черногории Лука Джорджевич сегодня в матче 18-го тура помог своей команде обыграть ЦСКА, дважды поразив ворота армейцев. Для черногорца эта голы стали дебютными за "барсов". Напомним, что он перебрался в "Сочи" только в сентябре 2022 года. До матча против столичного коллектива у Луки была девятиматчевая безголевая серия.
Отметим, что ранее Джорджевич в России защищал цвета трех российский клубов – "Зенита", тульского "Арсенала" и "Локомотива". Всего в РПЛ форвард провел 87 поединков, в которых сумел отметиться 19 голами и 10 результативными передачами. Контракт Луки с южным клубов рассчитан до конца июня 2023 года.
Джорджевич: достаточно долго ждал первый гол за "Сочи". Очень счастлив и очень доволен!
Черногорский футболист "Сочи" Лука Джорджевич высказался по поводу своих голов в матче против ЦСКА (2:0).
Фото: ФК " Сочи"