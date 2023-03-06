- Конечно, еще много матчей впереди. Никогда не знаешь, что случится в будущем. У нас нет одной цели. Как я уже сказал, важно, что случится в будущем. Будем идти от игры к игре. Если мы сможем добиться победы в двух турнирах, почему нет. Но только будущее покажет, что случится или нет.
В Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает второе место с 37 набранными очками после 18 сыгранных матчей. После ничьей с екатеринбургским "Уралом" дома (2:2), красно-белые увеличили свое отставание от санкт-петербургского "Зенита" в турнирной таблице до восьми очков. В Кубке России "Спартак" добрался до полуфинала Пути РПЛ, где встретиться в двухматчевом противостоянии с тем же "Уралом", победитель которого выйдет в финал верхней сетки турнира, а проигравший отправится в розыгрыш Пути регионов.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Николсон: если "Спартак" сможет добиться победы и в РПЛ, и в Кубке, то почему нет. Будем идти от игры к игре
Нападающий "Спартака" Шамар Николсон рассказал о целях команды на оставшуюся часть сезона.
ФК "Спартак"