- Начинала ли "Болонья" зимой переговоры по поводу выкупа Николы Моро? Мы в контакте с игроком и с клубом. Опция у них на лето. Поэтому посмотрим. Детали контракта не буду раскрывать, - приводит комментарий Пивоварова ТАСС.
24-летний хорват Никола Моро, играющий на позиции опорного хавбека, этот сезон проводит в итальянской "Болонье". Права на игрока по-прежнему принадлежат "Динамо", куда игрок перебрался летом 2020 года. В этом сезоне хорват в 14 матчах за итальянский коллектив. На счету Николы 2 результативные передачи. За Динамо Моро, чей контракт с москвичами рассчитан до конца июня 2025 года, принял участие в 66 поединках, в которых сумел отметиться 5 точными попаданиями и 5 голевыми пасами.
"Динамо" после 18 туров набрало 32 очка и располагается на 4-й строчке в таблице, отставая от "Ростова", идущего на строчку выше, на 3 балла.
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: выкуп Моро? Находимся в контакте с "Болоньей" и игроком
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался по поводу будущего хорватского игрока Николы Моро.
Фото: ФК "Динамо"