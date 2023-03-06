- Возможно, если бы Дуарте был в паре с Джикией, то ему было легче с более опытным футболистом. Сейчас его сложно оценивать, тем более и матч он не доиграл. На сегодняшний день я не увидел в нём качеств сильнее, чем у Джикии или Чернова, - приводит мнение Шишкина Metaratings.
Для "Спартака" вторая половина сезона РПЛ стартовала не лучшим образом. Команда Гильермо Абаскаля у себя дома не смогла обыграть "Урал" (2:2) Виктора Гончаренко, находящегося на 10-й строчке в таблице. Екатеринбуржцы открыли счет в поединке с 11-метрового, который в свои ворота заработал 22-летний парагвайский защитник Алексис Дуарте, проводящий свой дебютную игру за столичный коллектив. Парагваец зацепил российского форвард уральцев Алексея Каштанова и не дал ему пробить по воротам. Всего на счету Дуарте в этом матче 74 игровые минуты. Футболист пополнил стан "Спартака" только в январе 2023 года.
Шишкин: не увидел в Дуарте качеств сильнее, чем у Джикии или Чернова
Российский экс-защитник "Спартака" Роман Шишкин поделился мнением по поводу игры парагвайского футболиста москвичей Алексиса Дуарте.
Фото: " Чемпионат"