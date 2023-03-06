- Будущее в молодёжной сборной? Комментарии даст РФС. Есть ли молодёжная сборная, учитывая, что набран следующий возраст? Мне сложно сказать. Контракта сейчас нет, никто не предлагал, - приводит комментарий Галактионова "РБ Спорт".
Российский специалист Михаил Галактионов приступил к работе наставника "Локомотива" в ноябре 2022 года. С того момента столичный клуб под руководством россиянина провел 5 официальных поединков, в которых сумел одержать 2 победы и трижды проиграть. В 18-м туре команда Галактионова в гостях переиграла "Ростов". С 2019 года Галактионов трудится тренером молодежной сборной России. Среди успехов команды - выход на Евро-2021, по итогам которого российская дружина не смогла преодолеть групповой барьер. Всего национальная команда под руководством Михаила сыграла 29 встречах. На счету российской команды 19 побед и 6 поражений с разницей мячей 63:22. В мае Галактионову исполнится 39 лет.
Галактионов – о молодежной сборной России: контракта сейчас нет, продлить никто не предлагал
Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал свой статус в молодежной сборной России.
Фото: " Чемпионат"