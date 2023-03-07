"Я очень доволен тем, что Карпин вызвал такое количество футболистов из "Спартака". Все заслужили этот вызов. Все это говорит о том, что Абаскаль делает отличную работу. Ведь из этих 10 человек, восемь - футболисты основного состава. Абаскаль делает то, что должны делать российские тренеры - доверяет молодым игрокам. Он подает всем пример. Иностранец помогает нам искать таланты", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".
Напомним, ранее тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на тренировочный сбор национальной команды. В список из 41 фамилии попали 10 футболистов московского "Спартака". В конце марта российская национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными, выступающими в Азиатской футбольной конфедерации. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Тегеране с национальной командой Ирана. 27 марта на стадионе "Фишт" в Сочи должна пройти контрольная игра сборной России со сборной Ирака.
Кавазашвили - об Абаскале: иностранец делает то, что должны делать российские тренеры - доверяет молодым игрокам
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал расширенную заявку сборной России.
Фото: РПЛ