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Кавазашвили - об Абаскале: иностранец делает то, что должны делать российские тренеры - доверяет молодым игрокам

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Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал расширенную заявку сборной России.
Фото: РПЛ
"Я очень доволен тем, что Карпин вызвал такое количество футболистов из "Спартака". Все заслужили этот вызов. Все это говорит о том, что Абаскаль делает отличную работу. Ведь из этих 10 человек, восемь - футболисты основного состава. Абаскаль делает то, что должны делать российские тренеры - доверяет молодым игрокам. Он подает всем пример. Иностранец помогает нам искать таланты", - цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".

Напомним, ранее тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на тренировочный сбор национальной команды. В список из 41 фамилии попали 10 футболистов московского "Спартака". В конце марта российская национальная команда проведет два товарищеских матча со сборными, выступающими в Азиатской футбольной конфедерации. 23 марта подопечные Валерия Карпина встретятся в Тегеране с национальной командой Ирана. 27 марта на стадионе "Фишт" в Сочи должна пройти контрольная игра сборной России со сборной Ирака.


Абаскаль Кавазашвили Спартак Сборная России
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