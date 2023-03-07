Мостовой: Слуцкий в нашем футболе никто. Но если приходит куда-то Мостовой, то все начинают критиковать

– У кого Слуцкий считается одним из лучших тренеров XXI века? Только у людей, кто в футбол не играл. Это кошмар вообще. У тех, кто играл в футбол, он не будет им считаться. Мне вообще все равно, что говорит Слуцкий, потому что для меня это вообще никто. В нашем футболе он – никто.
Пускай комментирует матчи. Он же хорошо разбирается в футболе, только играть не умеет. Книжек начитались, а потом разбираются. Смешно смотреть. И все прыгают от радости. Но если приходит куда-то Мостовой, то все начинают критиковать. Зато у нас какой-то Слуцкий, который мяч не видел никогда и пожонглировать им не сможет… Вот в этом и беда нашего футбола.
Сейчас Слуцкий еще и испанский футбол комментирует. Как можно до такого дойти? Столько людей играли в Испании, Англии, Германии, но их не зовут, а зовут Слуцкого. Это нонсенс. Это все равно, что меня сейчас позовут на программу "Форум гинекологии", травматологии или стоматологии. Скажу, что книжек начитался, но я же все равно не смогу так, как люди, которые много лет отдали этой работе, – цитирует Мостового Legalbet.
У Мостового со Слуцким разгорелся конфликт после того, как тренер позволил себе раскритиковать уровень экспертизы первого. А накануне Александр выступил с критикой составления расширенного списка сборной России по футболу после того, как пресс-служба РФС опубликовала перечень футболистов, которых главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал на тренировочный сбор в марте. Напомним, в рамках УТС россияне сыграют 23 марта в Тегеране с Ираном. На 27 марта предварительно запланирован домашний матч со сборной Ирака в Сочи.
Помимо десяти игроков "Спартака", в список вызванных игроков вошли выступающие за рубежом полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин. Они не привлекались в сборную России на последние товарищеские матчи с Узбекистаном и Таджикистаном. Обе этих встречи прошли на выезде и завершились нулевыми ничьими.
Мостовой: Слуцкий в нашем футболе никто. Но если приходит куда-то Мостовой, то все начинают критиковать
Экс-полузащитник сборной России и "Спартака" Александр Мостовой оценил тренерские качества бывшего наставника "Рубина" и ЦСКА Леонида Слуцкого.
Фото: "Чемпионат"