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Озбилиз: шанс заиграть у Тикнизяна есть. В сборной Армении маленькая конкуренция

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Экс-хавбек московского "Спартака" Араз Озбилиз прокомментировал выбор защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.
Фото: ФК "Локомотив"
"Очень рад тому, что Тикнизян хочет играть за сборную Армении. Все же он - игрок "Локомотива". Шанс заиграть в сборной есть. На позиции левого защитника у нас мало футболистов. В сборной Армении маленькая конкуренция, поэтому это пойдет только на пользу", - цитирует Озбилиза "СЭ".

Вчера, 7 марта, стало известно, что 23-летний защитник Наир Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении и откликнулся на вызов в национальную сборную этой страны. Ранее футболист, являющийся воспитанником московского ЦСКА, представлял юношескую и молодежную сборные России. Игрок перешел в стан "Локомотива" в августе 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 25 матчей за "железнодорожников" во всех соревнованиях, забил 1 мяч и отдал 4 голевых передачи.


Тикнизян Озбилиз Сборная Армении
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