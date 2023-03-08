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Зарема: Промес такие пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче!

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Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на заявление главы судейского комитета РФС Павла Каманцева по поводу ошибок Виталия Мешкова.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, арбитр из Димитрова Виталий Мешков дал преждевременный свисток в матче 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Уралом" (2:2). После этого нападающий Александр Соболев забил мяч в ворота гостей, который пришлось отменить из-за решения судьи. Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев, комментируя ошибку, сравнил ее с промахами с пенальти Квинси Промеса.

– Очень странный образ мыслей. Как ошибка игрока является прямым аналогом с ситуацией с Мешковым? Промес такие пенальти не забивает редко, а у Мешкова ошибки, влияющие на результат, практически в каждом матче! Причем вообще игрок и судья? Зачем ставить в одну плоскость. Игрока можно заменить по ходу тайма, если он не попадает в игру. А есть такая опция касательно судей?

Клуб тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут на сборах, Соболев спасает на последних минутах, становясь настоящим лидером команды в этом сезоне. А потом судья свистит невпопад, нейтрализуя "Спартак" как соперника "Зенита" за первое место. Это то же самое, если, ложась на операцию, хирург вместо опухоли случайно вырежет здоровый орган. У меня к судейским результативным ошибкам такое отношение, – цитирует Салихову Metaratings.

"Зенит" воспользовался осечкой "Спартака" в 18-м туре. Сине-бело-голубые на своем поле нанесли "Пари Нижний Новгород" разгромное поражение со счетом 3:0 и упрочили лидерство в таблице до восьми очков. В составе победителей дубль оформил Малком, а автором третьего мяча стал Александр Ерохин. Для полузащитника этот гол стал дебютным в нынешнем сезоне.


Салихова Спартак Урал Промес Мешков
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