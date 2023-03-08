- Просмотр в "Крыльях"? Я изначально приехал, подписал контракт. Просто было нужно, чтобы совет директоров одобрил мой переход — из-за этого пришлось ждать. Адаптация проходила достаточно сложно, потому что всю предсезонную подготовку я пропустил. Тренировался индивидуально, но это все равно немного не то. Сейчас через игры стараюсь набирать оптимальные кондиции.
26-летний Александр Зуев присоединился к самарским "Крыльям Советов" в середине февраля 2023 года. Текущий сезон полузащитник, имеющий кроме российского казахстанское гражданство, начинал в подмосковных "Химках", которые покинул на правах свободного агента, сыграв за них 16 матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. В трех матчах за "Крылья Советов" Зуев успел отличиться забитым мячом, поразив ворота московского "Динамо" в двухматчевом противостоянии четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.
Источник: Sport24
Зуев: мой переход в "Крылья Советов" задерживался из-за необходимости его одобрения советом директоров
Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Зуев рассказал об обстоятельствах своего перехода в самарскую команду.
ПФК "Крылья Советов"