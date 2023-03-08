- Никто не знает, что произойдет в будущем. Сейчас он сфокусирован на игре за "Сочи", на собственной развитии. И куда это может его привести, сейчас никто не знает, - приводит слова агента "РБ Спорт".
23-летний словенец Ваня Дркушич, играющий на позиции центрального защитника, пополнил состав "Сочи" зимой 2022 года. С того момента футболист провел за южный коллектив 32 поединка, в которых сумел отметиться одним точным попаданием и 2 результативными пасами. Контракт словенца с барсами рассчитан до конца июня 2025 года. Отметим, что в "Зените" на позиции центрального защитника выступают бразильцы Роберт Ренан и Родригао, россияне Арсен Адамов и Дмитрий Чистяков, а также казахстанец Нуралы Алип.
Агент: может ли Дркушич перейти в "Зенит"? Никто не знает, что произойдет в будущем
Агент словенского футболиста "Сочи" Вани Дркушича Младен Ратковица поделился мыслями по поводу будущего игрока.
Фото: "Чемпионат"