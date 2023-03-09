- После матчей с "Динамо" я считаю, что нам по силам любой соперник, в том числе и ЦСКА. Они с "Динамо" плюс-минус две равные команды. Всё у нас в голове. Главное – смотреть на себя, а не на других.
После зимнего перерыва "Крылья Советов" сыграли три матча подряд с московским "Динамо" - два в Кубке России и один в Российской Премьер-Лиге. В двух из трех играх самарская команда одержала победы. С ЦСКА "Крылья Советов" сыграют в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Самарцы проведут два матча с армейцами. Победитель данного противостояния выйдет в финал Пути РПЛ, проигравший отправится в розыгрыш Пути регионов.
Источник: Metaratings
Писарский: "Динамо" и ЦСКА плюс-минус две равные команды. Они обе по силам "Крыльям Советов"
Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский заявил, что самарцы смогут конкурировать и с ЦСКА после матчей с "Динамо".
ПФК "Крылья Советов"