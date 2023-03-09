- Семак держит команду на плаву уже не один год, главное, что у него есть результат, а остальное – неважно. Поймите, что управлять богатыми очень сложно, а у него это получается. Он прекрасно делает свою работу, объединив вокруг себя всех звезд команды. Семак делает свою работу просто блестяще.
Самым дорогим футболистом "Зенита" является бразильский нападающий Малком, который авторитетным интернет-порталом Transfermarkt оценивается в 24 млн евро. Большая часть самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги выступает за санкт-петербургскую команду, которую возглавляет Сергей Семак, присоединившийся к клубу с берегов Невы в 2018 году. Под руководством российского специалиста сине-бело-голубые побеждали в РПЛ в 2019, 2020, 2021 и 2022 годах.
Источник: "РБ Спорт"
Балахнин: управлять богатыми очень сложно, а у Семака в "Зените" это получается. Блестящая работа
Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин заявил, что наставник "Зенита" Сергей Семак блестяще справляется со своей работой.
ФК "Зенит"