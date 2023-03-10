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Личка – о победе над "Сочи": Капленко, который бьет один раз в год, забил. Это счастье, потому что они нас превосходили

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Наставник "Оренбурга" Марцел Личка высказался по поводу разгрома "Сочи" (4:0) в 19-м туре РПЛ.
Фото: Soccer.ru
- Хочу сказать большое спасибо "Сочи", потому что они позволили нам тренироваться здесь. Первый тайм для нас оказался неудачным, соперник был лучше, могли забивать в пустые ворота. У нас был один удар в створ ворот. Капленко, который бьет один раз в год, забил. Это счастье, потому что "Сочи" нас превосходил, - приводит комментарий Лички "Матч ТВ".

"Оренбург" Марцела Лички сумел разгромно обыграть "Сочи" (4:0) Курбана Бердыева, нанеся ему 1-е поражение в качестве наставника южан. Начал разгром свои голом белорусский хавбек оренбургского коллектив Кирилл Капленко, который поразил сетку ворот сочинцев красивым дальним ударом. Во вторые 45 минут гости еще трижды поразили ворота "Сочи". Отметим, что в первом круге "Оренбург" также разгромно обыграл "барсов" со счетом 4:1. Это первая победа "Оренбурга" в 2023 году. В предыдущем туре оренбуржцы уступили в Грозном местному "Ахмату" со счетом 1:3. По итогам 19 поединков команда Лички набрала 28 баллов и располагается на 7-й строчке. В следующем туре "Оренбург" у себя дома примет "Спартак", находящийся на 2-м месте.


Оренбург Сочи Личка
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