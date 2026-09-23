Контрольно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал футболиста "за агрессивное поведение" на 2 матча чемпионата, один из них - условно с испытательным сроком до конца сезона, написано на сайте РФС.
17 сентября состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинским "Акроном" и грозненским "Ахматом". Встреча завершилась победой команды Срджана Благоевича со счетом 2:0.
Футболист "Ахмата" Георгий Мелкадзе получил прямую красную карточку в конце первого тайма этой встречи.
КДК вынес наказание Мелкадзе за агрессивное поведение
КДК РФС вынес наказание футболисту "Ахмата" Георгию Мелкадзе за фол в матче РПЛ против "Акрона".
Фото: кадр из трансляции "Матч Премьер"