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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
14:00
УралНе начат
П1 3.55X 3.4П2 2.16
Ахмат
16:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.31X 3.45П2 3.15
Спартак
16:30
ФакелНе начат
П1 1.35X 5.4П2 8.8
Краснодар
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.7X 3.55П2 2.75

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
15:00
КАМАЗНе начат
П1 2.07X 3.2П2 3.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
15:30
ЛиверпульНе начат
П1 7.2X 5.2П2 1.42
Тоттенхэм
18:00
НоттингемНе начат
П1 1.46X 4.6П2 7.4
Лестер Сити
18:00
ЧелсиНе начат
П1 4X 3.65П2 2.01
Лидс Юнайтед
18:00
БрайтонНе начат
П1 4X 3.7П2 1.93
Эвертон
18:00
БрентфордНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.75
Кристал Пэлас
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 8.4X 5П2 1.38

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 1.3X 5.8П2 10
Эльче
18:15
ВальядолидНе начат
П1 2.6X 3.25П2 2.85
Сельта
20:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.2X 3.15П2 3.7
Валенсия
23:00
ОсасунаНе начат
П1 2.18X 3.2П2 3.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
17:00
УдинезеНе начат
П1 2.9X 3.25П2 2.55
Наполи
20:00
АталантаНе начат
П1 1.7X 4.2П2 5.2
Болонья
22:45
ЛациоНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Герта
17:30
МайнцНе начат
П1 2.85X 3.45П2 2.5
Бавария
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.14X 9.8П2 17
РБ Лейпциг
17:30
Боруссия МНе начат
П1 1.44X 5.2П2 6.8
Айнтрахт
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2X 3.6П2 3.8
Шальке-04
20:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.5X 4.1П2 1.74

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осер
19:00
РеннНе начат
П1 3.8X 3.45П2 2.06
Брест
23:00
ПСЖНе начат
П1 6.6X 4.9П2 1.47
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Тихонов: Дзюба – это как Ибрагимович в "Милане". Он оказывает огромный мотивационный эффект на команду

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Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов сравнил нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу с форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем.
ФК "Локомотив"
- Дзюба – это как Ибрагимович в "Милане": он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, даже если не забивает голы. А тут он еще и забивает.

34-летний Артем Дзюба, перешедший в московский "Локомотив" зимой 2023 года, в первом же матче в рамках РПЛ оформил хет-трик, принеся железнодорожникам победу над "Ростовом" (3:1). 41-летний Златан Ибрагимович продолжает профессиональную игровую карьеру в составе "Милана" в итальянской Серии A, сыграв в текущем сезоне за "россонери" лишь два матча из-за тяжелой травмы.

Источник: Metaratings


Серия А Милан Локомотив Тихонов Дзюба
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