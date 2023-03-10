- Дзюба – это как Ибрагимович в "Милане": он оказывает огромный мотивационный эффект на команду, даже если не забивает голы. А тут он еще и забивает.
34-летний Артем Дзюба, перешедший в московский "Локомотив" зимой 2023 года, в первом же матче в рамках РПЛ оформил хет-трик, принеся железнодорожникам победу над "Ростовом" (3:1). 41-летний Златан Ибрагимович продолжает профессиональную игровую карьеру в составе "Милана" в итальянской Серии A, сыграв в текущем сезоне за "россонери" лишь два матча из-за тяжелой травмы.
Источник: Metaratings
Тихонов: Дзюба – это как Ибрагимович в "Милане". Он оказывает огромный мотивационный эффект на команду
Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов сравнил нападающего "Локомотива" Артема Дзюбу с форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем.
ФК "Локомотив"