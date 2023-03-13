Кудряшов - об автоголе в матче с Хорватией: есть куда более важные вещи, нежели задумываться о том, что обо мне думают

Защитник Федор Кудряшов рассказал, как пережил эпизод со своим автоголом в решающем матче отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

РФС





Напомним, судьба



Источник: - Первые часы два были тяжелыми после матча с Хорватией. Ночь уже была нормальная. Было тяжело, потом партнеры, близкие, родные — все поддержали. Тренер тоже поддержал. И есть куда больше важных тем и мыслей, нежели задумываться о том, кто и что думает при упоминании моей фамилии.Напомним, судьба сборной России в отборе на чемпионат мира 2022 года в Катаре решалась в последнем матчем квалификации. Подопечные Валерия Карпина встречались на выезде со сборной Хорватии. До самой концовки матча счет оставался равным 0:0, после чего Федор Кудряшов случайно срезал мяч в свои ворота. Хорватия одержала победу и напрямую вышла на чемпионат мира, сборная России отправилась в стыки, в которых так и не сыграла из-за бана по решению ФИФА и УЕФА.Источник: "Матч ТВ"