Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
17:00
КубаньНе начат
П1 1.46X 4.4П2 6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
23:00
АтлетикоНе начат
П1 3.75X 3.4П2 2.08

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.3X 5.6П2 11
Реклама лига ставок Сделать ставку

Адвокат Добровинский: если вдруг Зарема проиграет суд, то, боюсь, звание "эскортница" за ней закрепится

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный юрист Анатолий Добровинский отреагировал на треш-ток между Заремой Салиховой и Ольгой Смородской.
Фото: ФК "Спартак"
– Вопрос в том, считать слово "эскорт" оскорблением или нет. Есть слова Даля, где есть вполне понятное толкование этому слову. Так что слово "эскорт" не значит "интим за деньги". Кроме того, если представить судебный процесс Салихова–Смородская, то явно там будет присутствовать неимоверное количество журналистов. И если вдруг Зарема проиграет, то, боюсь, это "звание" за ней закрепится. Считаю, что смысла идти в суд нет, – приводит слова Добровинского Sport24.

Конфликт начался с высказывания экс-президента "Локомотива" Ольги Смородской в одном из популярных YouTube-шоу. Отвечая на вопрос про медиаактивность Заремы Салиховой, 66-летняя женщина назвала ее "эскортницей". При этом Смородская сделала отсылку к словам самой Заремы, которая якобы сама утверждала подобные вещи про себя. Салихова жестко отреагировала, назвав Ольгу Юрьевну "Мостовым в юбке" и пригрозив подать жалобу в гражданский суд. Смородская парировала, что Зареме не удастся добиться наказания в судебной инстанции.


Спартак Локомотив Салихова Смородская
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Юран – о тренерской работе: когда вернусь? Скоро. Это будет клуб РПЛ
The Athletic: летом "Челси" может выставить на трансфер 11 игроков
Адвокат Добровинский: если вдруг Зарема проиграет суд, то, боюсь, звание "эскортница" за ней закрепится 1
Немец Цвайер рассудит "Реал" – "Ливерпуль" и другие назначения арбитров на ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
"Спартак" поддержал теннисистку Потапову, которая вышла на матч турнира WTA-1000 в США в игровой форме клуба
Пресс-служба "Милана" - об интересе к Сперцяну: это неправда
Президент "Урала" Иванов - об участии сборной России в азиатском турнире: лучше играть, чем не играть
Вице-президент Федерации футбола Таджикистана Урунов: участие сборной России повысит статус азиатского турнира
Metaratings: сборная Таиланда может стать одним из участников Чемпионата футбольной ассоциации Центральной Азии 1
Польские СМИ обвинили теннисистку в футболке "Спартака" в поддержке Путина 3
Журналист Карпов: "Милан" может выкупить Сперцяна у "Краснодара" по окончании сезона
Карпин - об участии сборной России в азиатском турнире: первый раз слышу 1
Metaratings: "Зенит" в зимнее трансферное окно не отпустил Сутормина в аренду в "Ростов" 3
Спонсором первого чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии станет "Газпром" 15
Сборная России сыграет в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации в июне 11