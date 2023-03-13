– Вопрос в том, считать слово "эскорт" оскорблением или нет. Есть слова Даля, где есть вполне понятное толкование этому слову. Так что слово "эскорт" не значит "интим за деньги". Кроме того, если представить судебный процесс Салихова–Смородская, то явно там будет присутствовать неимоверное количество журналистов. И если вдруг Зарема проиграет, то, боюсь, это "звание" за ней закрепится. Считаю, что смысла идти в суд нет, – приводит слова Добровинского Sport24.
Конфликт начался с высказывания экс-президента "Локомотива" Ольги Смородской в одном из популярных YouTube-шоу. Отвечая на вопрос про медиаактивность Заремы Салиховой, 66-летняя женщина назвала ее "эскортницей". При этом Смородская сделала отсылку к словам самой Заремы, которая якобы сама утверждала подобные вещи про себя. Салихова жестко отреагировала, назвав Ольгу Юрьевну "Мостовым в юбке" и пригрозив подать жалобу в гражданский суд. Смородская парировала, что Зареме не удастся добиться наказания в судебной инстанции.
Адвокат Добровинский: если вдруг Зарема проиграет суд, то, боюсь, звание "эскортница" за ней закрепится
Известный юрист Анатолий Добровинский отреагировал на треш-ток между Заремой Салиховой и Ольгой Смородской.
Фото: ФК "Спартак"