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Титов - о чемпионской гонке: можете представить, чтобы "Зенит" проиграл три матча?

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Экс-игрок "Спартака" Егор Титов поделился своей точкой зрения на чемпионскую гонку в РПЛ.
Фото: ТАСС
- Очный поединок с "Зенитом" состоится только в мае, когда, возможно, интрига в чемпионской гонке будет, к сожалению, убита. "Спартак" может обойти питерцев, только если те проиграют три матча. Возможно ли это? В теории все реально. Но мы же видим, что "Зенит" включается, когда это необходимо, и добивается результата, победы. Особенно у себя дом, - приводит мнение Титова "СЭ".

"Зенит" и "Спартак" после 19 сыгранных поединков располагаются на 1 и 2 местах соответственно. Петербуржский коллектив с восьмиочковым отрывом уверенно возглавляет таблицу. Для команды Сергея Семака это уже привычная ситуация, так как в предыдущие 4 розыгрыша РПЛ "Зенит" уверенно проходил дистанцию в 30 туров российского первенства и досрочно завоевывал золотые медали турнира. Для петербуржцев, если они смогут снова финишировать первыми, это чемпионство станет 5-м подряд. В текущем розыгрыше РПЛ у "Зенита" всего 4 матча без побед (3 ничьи 1 поражение). Отметим, что в розыгрыше еще 33 очка. Московский и петербуржские коллективы встретятся в 26-м туре. Первый матч между команды закончился победой "Зенита" со счетом 2:1.


Спартак Зенит Титов
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