- Анархия, хаос, предательство футбола, - приводит слова Салиховой Metaratings.ru.
Кубковый поединок между "Зенитом" и "Динамо" было доверено судить рефери из Калуги Евгению Кукуляку. На 68-й минуте матча судья принял решение, которые вызвало дискуссии в футбольной общественности. В штрафной площади петербуржцев бразилец Клаудиньо по неосторожности попал по ноге Тюкавину. Калужанин даже после просмотра ВАР решил не наказывать команду из Санкт-Петербурга 11-метровым. Некоторые судейские эксперты считают, что Кукуляк принял ошибочное решение и в моменте с Клаудиньо и Тюкавиным стоило ставить пенальти в ворота команды Сергея Семака.
Салихова – о судействе матча "Зенит" – "Динамо": анархия, хаос, предательство футбола
Зарема Салихова высказался по поводу судейства матча плей-офф Пути регионов Кубка России между "Зенитом" и "Динамо" (1:1 4:5 пен.).
Фото: РФС