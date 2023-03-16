– Что думаю по моменту с Клаудиньо и Тюкавиным? Я уже не понимаю, какие пенальти они ставят, какие не ставят. Я запутался. Запутался в нарушениях. За какие-то из них ставят пенальти, за какие-то – нет. Не потому, что я за "Зенит" болею, просто я не понимаю. Хотелось бы послушать комментарий арбитра, чем он руководствовался, принимая решение. Он находился в пяти метрах от эпизода!
На повторе кажется, что Клаудиньо попал по ноге Тюкавина, но с ракурса Кукуляка повтора не было. И, может, ему показалось, что касание было еле-еле. Кроме того, интересно было бы послушать мнение самих Тюкавина и Клаудиньо по поводу эпизода, – цитирует Радимова "РБ Спорт".
Главным действующим лицом кубкового поединка между "Зенитом" и "Динамо" стал калужанин Евгений Кукуляк, который принял решение не назначать 11-метровый в ворота петербуржцев в эпизоде столкновения Клаудиньо и Тюкавина. Отметим, что рефери из Сочи Павел Кукуян, сидевший на ВАР, не согласился с решением арбитра в поле и позвал его к монитору. Отметим, что президентом РФС является Александр Дюков, ранее работавший в "Зените". Матч между клубом из Северной столицы и москвичами проходил в Санкт-Петербурге.
Напомним, команда Сергея Семака была вынуждена выступать в нижней сетке Кубка России после того, как заняла только третье место в квартете на групповой стадии Кубка России. В первом раунде плей-офф Пути регионов "Зенит" разгромил "Волгу" в Ульяновске. Накануне сине-бело-голубые окончательно выбыли из борьбы за трофей после домашнего поражения от московского "Динамо". Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти гости оказались сильнее - 5:4.
Радимов: я запутался, какие пенальти они ставят, какие не ставят. Не потому, что я за "Зенит" болею, просто не понимаю
Экс-полузащитник "Зенита" и бывший тренер молодежной команды "Зенит-2" Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с неназначением пенальти в эпизоде с Клаудиньо и Тюкавиным.
Фото: ФК "Зенит"