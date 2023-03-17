- Там всё в порядке, в "Спартаке" большая конкуренция, и это хорошо, что иностранец сидит на лавке. Значит, ему надо готовиться, а он думал, что приехал сюда и будет сразу играть в составе. Наши ребята очень хорошо выглядят и не дают ему играть. А тренер поступает объективно и правильно.
28-летний Кейта Бальде пополнил состав московского "Спартака" летом 2022 года, перейдя на правах свободного агента из "Кальяри". Также сенегальский футболист выступал за миланский "Интер", "Монако" и "Сампдорию". За красно-белых нападающий сыграл лишь три матча, в которых в общей сложности провел на поле 57 минут. В последних нескольких встречах "Спартака" Бальде остается на скамейке запасных. Его контракт с москвичами рассчитан до лета 2025 года.
Источник: "Евро-Футбол"
Гладилин - о Бальде: хорошо, что иностранец сидит на лавке "Спартака"
Бывший футболист "Спартака" Валерий Гладилин оценил ситуацию с игровым временем нападающего команды Кейта Бальде.
ФК "Спартак"