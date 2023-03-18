"Сейчас мы никого не рассматриваем, никаких переговоров не ведем. Ондуа? Возможно, летом и рассмотрим его кандидатуру. Если мы будем усиливать данную позицию, то, конечно, будем иметь в виду этот вариант", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
Напомним, камерунский полузащитник немецкого "Ганновера" Гаэль Ондуа также имеет российский паспорт. На чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист провел несколько матчей в бутсах с изображением флага Российской Федерации. Ондуа, контракт которого с "Ганновером" истекает в июне 2023 года, намекнул, что его пытаются "выжить" из немецкой команды по политическим причинам.
Спортивный директор "Оренбурга" - о трансфере Ондуа: возможно, летом рассмотрим его кандидатуру
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что полузащитник "Ганновера" Гаэль Ондуа может летом пополнить уральскую команду.
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