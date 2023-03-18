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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
2 - 0 2 0
СпартакЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
П1 2.45X 3.25П2 2.93
Факел
16:30
СочиНе начат
П1 3.5X 3.55П2 2.11
Локомотив
19:30
КраснодарНе начат
П1 2.45X 3.5П2 3.05

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
15:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.22X 3.25П2 3.3
КАМАЗ
17:00
РубинНе начат
П1 4.5X 3.75П2 1.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
18:00
БорнмутНе начат
П1 1.8X 3.7П2 4.6
Саутгемптон
18:00
ТоттенхэмНе начат
П1 4.4X 3.6П2 1.87
Брентфорд
18:00
Лестер СитиНе начат
П1 1.91X 3.75П2 4
Вулверхэмптон
18:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.4X 3.2П2 3.2
Челси
20:30
ЭвертонНе начат
П1 1.53X 4.1П2 7

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
16:00
КадисНе начат
П1 2.1X 3.4П2 3.7
Райо Вальекано
18:15
ЖиронаНе начат
П1 2.13X 3.3П2 3.7
Эспаньол
20:30
СельтаНе начат
П1 3X 3.05П2 2.65
Атлетико
23:00
ВаленсияНе начат
П1 1.57X 4П2 6.4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
17:00
КремонезеНе начат
П1 2.05X 3.35П2 3.9
Салернитана
20:00
БолоньяНе начат
П1 3.7X 3.25П2 2.16
Удинезе
22:45
МиланНе начат
П1 3.5X 3.35П2 2.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
17:30
ШалькеНе начат
П1 2.48X 3.4П2 2.95
Хоффенхайм
17:30
ГертаНе начат
П1 2.08X 3.45П2 3.7
Бохум
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 6X 4.4П2 1.55
Штутгарт
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.28X 3.35П2 3.3
Боруссия Д
20:30
КельнНе начат
П1 1.53X 4.7П2 5.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
19:00
ЛилльНе начат
П1 3.4X 3.8П2 2.07
Ланс
23:00
АнжеНе начат
П1 1.26X 6.4П2 11

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Новости
Манчестер Сити
20:45
БёрнлиНе начат
П1 1.22X 6.8П2 13
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Спортивный директор "Оренбурга" - о трансфере Ондуа: возможно, летом рассмотрим его кандидатуру

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал, что полузащитник "Ганновера" Гаэль Ондуа может летом пополнить уральскую команду.
Фото: Getty Images
"Сейчас мы никого не рассматриваем, никаких переговоров не ведем. Ондуа? Возможно, летом и рассмотрим его кандидатуру. Если мы будем усиливать данную позицию, то, конечно, будем иметь в виду этот вариант", - цитирует Андреева "РБ Спорт".

Напомним, камерунский полузащитник немецкого "Ганновера" Гаэль Ондуа также имеет российский паспорт. На чемпионате мира 2022 года в Катаре футболист провел несколько матчей в бутсах с изображением флага Российской Федерации. Ондуа, контракт которого с "Ганновером" истекает в июне 2023 года, намекнул, что его пытаются "выжить" из немецкой команды по политическим причинам.


Оренбург Ондуа Ганновер Андреев
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