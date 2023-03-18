– Выиграли, хорошо, что здесь еще комментировать? – заметил Силкин. – Возросли ли у "Динамо" сейчас шансы на призовое место? Далеко не факт, что "Динамо" дальше все матчи будет выигрывать. Впереди еще десять туров. Я настроен скептически, потому что много очков команда по ходу сезона растеряла. Сегодня вырвали победу, но в предыдущих матчах сыграли не очень. Нет постоянства. Для достижения результата нужна какая-то хорошая серия. Но пока никак не получается, отсутствует стабильность.
"Динамо" прервало долгую беспроигрышную серию "Урала"? Любые серии когда-то заканчиваются. Да, перед этим "Динамо" выбило "Зенит" из розыгрыша Кубка России – это серьезно. А "Урал" все же не та команда, которую надо сравнивать.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Силкин – о победе над "Уралом": для борьбы за медали "Динамо" нужна стабильность
Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал для Rusfootball.info победу бело-голубых над "Уралом" (1:0) в выездном матче 20-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"