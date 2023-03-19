Дзюба: в перерыве Галактионов нас жестко встряхнул. Было похоже на Алекса Фергюсона, когда там бутсы летали

- Сумасшедшие ощущения. В первом тайме было разочарование, апатия, какое-то удручающее состояние у всей команды. Надо отдать должное Галактионову и Левину, встряхнули нас прям жестко. Такого я давно не видел. Это было мощно, импульсивно. ...Похоже на Алекса Фергюсона в старые времена, когда там бутсы летали. Очень мощно. На самом деле это было действенно. Даже подколол его потом: "Михалыч, надо так почаще". Встряхнул нас, ребята отреагировали моментально. Как только забили гол во втором тайме, почувствовал, что эту игру мы не должны отпускать, - передает слова Дзюбы официальный сайт "Локомотива".
Матч 20 тура Российской премьер-лиги "Локомотив" - "Краснодар" завершился со счетом 3:2 в пользу "железнодорожников". К перерыву гости выигрывали со счетом 2:0 - на 29 минуте при подаче углового отличился центральный защитники Хуниор Алонсо, на 39 минуте гол забил нападающий Джон Кордоба. В первые минуты второго тайма красно-зеленые сравняли счет - на 47 минуте мяч заполз в сетку после удара опорного полузащитника Дмитрия Баринова и рикошета от защитника черно-зеленых Егора Волкова, на 51 минуте ворота "Краснодара" поразил ударом из пределов штрафной Максим Глушенков. На 66 минуте победный гол "Локомотива" забил нападающий Артем Дзюба, добив мяч после удара Баринова в перекладину.
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Фото: ФК "Локомотив"