- Я сразу говорил, что Бакаева в "Зенит" брали не на первые роли. Скорее для баланса. К тому же он был свободным агентом, с российским паспортом. Никогда не думал, что Зелимхан будет делать разницу в Питере. В принципе сейчас мы это и видим, - приводит мнение Корнеева "СЭ".
Воспитанник "Спартака" Зелимхан Бакаев приехал в "Зенит" летом 2022 года. С того момента атакующий хавбек провел за петербуржцев 23 встречи, в которых непосредственно был на футбольном поле 679 игровых минут. Этот это время игроку удалось трижды поразить ворота соперников, а также отметиться 2 ассистами. Футболист тратит на голевое действие примерно 227 минут. Весенний отрезок сезона Бакаев начал довольно успешно, за два кубовых матча он сумел забить два гола. Сначала Зелимхан поразил ворота "Волги" из Ульяновска (3:0) ,а затем отправил мяч в сетку ворот "Динамо" (1:1, 4-5 пен.). Основным конкурентом экс-спартаковца является лучший голеадор российского первенства Малком.
Корнеев: Бакаева в "Зенит" брали не на первые роли
Экс-спортивный директор "Зенита" Игорь Корнеев поделился мнением по поводу игрока петербуржцев Зелимхана Бакаева.
Фото: ФК "Зенит"