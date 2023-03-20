- С 2018 года не обыгрывали "Зенит", но не скажу, что это сильно давило. Хотя, конечно, внутри сидело, что хочется уже победить. Понимали, что серия с "Зенитом" не самая хорошая. Рады, что всё получилось. Это заслуженная победа.
Обыграв "Зенит" в проходившем вчера, 19 марта, матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги 1:0, ЦСКА смог одержать победу над петербуржцами впервые с 2018 года. До этого сине-бело-голубые в последних восьми встречах между соперниками в рамках чемпионата России одержали семь побед и один раз сыграли вничью. Единственный гол во вчерашнем матче забил Федор Чалов.
Источник: "Чемпионат"
Чалов: внутри сидело, что с 2018 года не обыгрывали "Зенит". Понимали, что эта серия не самая хорошая
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