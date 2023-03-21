Норманн: футбол никогда не был и не может быть легким. Тем более в РПЛ, хорошей и конкурентоспособной лиге

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Полузащитник "Динамо" Матиас Норманн сравнил уровень РПЛ и английского чемпионата.
ФК "Динамо"
- Нет, я точно не буду использовать слово "легче". Скажу иначе: сам я стал опытнее. Футбол никогда не был и не может быть легким. Тем более в РПЛ, где я за несколько лет видел много сильных футболистов и клубов. Это хорошая лига. Да, кое-кто из ведущих иностранцев уехал, и некоторые команды из-за этого ослабли. Но достойных игроков здесь по-прежнему много, и лига вполне конкурентоспособна.

26-летний Матиас Норманн выступал в Англии за "Брайтон" в сезоне 2018/2019, после чего английский клуб продал норвежского полузащитника в российский "Ростов", за который футболист сыграл 56 матчей, в которых забил два гола и сделал восемь результативных передач. Сезон 2021/2022 Норманн провел в английском "Норвиче", после чего "Ростов" отдал полузащитника в аренду московскому "Динамо", за которое он и играет сейчас. На счету игрока бело-голубых 10 матчей в текущем сезоне, в которых он не отметился ни одним результативным действием.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Динамо Норманн
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