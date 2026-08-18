Джамал Мусиала, атакующий полузащитник "Баварии" и сборной Германии, потерял сознание во время второго матча за неделю. Это произошло в товарищеской игре с "Хайденхаймом", которая завершилась победой мюнхенцев со счетом 4:2.
23-летний Мусиала появился на поле во втором тайме и через несколько минут упал на газон. После этого он смог самостоятельно подняться и покинуть поле с помощью медицинского персонала.
Ранее, 15 августа, Мусиала также терял сознание в товарищеском матче против "РБ Лейпцига" (3:1). Тогда причиной недомогания игрока назвали жару.
Игрок "Баварии" и сборной Германии Мусиала потерял сознание во втором матче за неделю
Джамал Мусиала дважды в течение недели потерял сознание.
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