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Бубнов: что они бегут из "Локомотива"? Кто два года назад знал Батракова и Карпукаса?

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об уходе полузащитников "Локомотива" Алексея Батракова и Артема Карпукаса.
Фото: ФК "Локомотив"
"Что они бегут из "Локомотива"? Что Баринов призывает всех бежать из команды, все разваливается? Значит ее развалили. Ты бы хотел играть в разваленной команде, бороться за выживание?

Кто два года назад знал Батракова и Карпукаса? Только в "Локомотиве", - сказал Бубнов.

Ранее сообщалось о том, что атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков близок к переходу в турецкий "Галатасарай" за 25 миллионов евро.

Также по данным СМИ, сегодня, 19 августа, опорный хавбек "железнодорожников" Артем Карпукас пройдет медицинское обследование перед трансфером в петербургский "Зенит".

Оба игрока являются воспитанниками клубной академии красно-зеленых.

Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"

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