Бубнов: что они бегут из "Локомотива"? Кто два года назад знал Батракова и Карпукаса?

Кто два года назад знал Батракова и Карпукаса? Только в "Локомотиве", - сказал Бубнов.
Ранее сообщалось о том, что атакующий полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков близок к переходу в турецкий "Галатасарай" за 25 миллионов евро.
Также по данным СМИ, сегодня, 19 августа, опорный хавбек "железнодорожников" Артем Карпукас пройдет медицинское обследование перед трансфером в петербургский "Зенит".
Оба игрока являются воспитанниками клубной академии красно-зеленых.
Источник: YouTube-канал "Коммент.Шоу"