Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
КАМАЗ
18:00
ТекстильщикНе начат
Велес
19:30
Нижний НовгородНе начат

Кубок России

Новости
Крылья Советов
16:15
ЗенитНе начат
Рубин
18:30
СпартакНе начат
Динамо
20:45
КраснодарНе начат

Игрок "Факела" отреагировал на слухи об отставке главного тренера Василенко

Защитник "Факела" Игорь Юрганов прокомментировал информацию о возможной отставке Олега Василенко с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Факел"
"Вы же видите игру, футбол. Команда играет, никакого отчаяния нет.

У всех с Василенко нормальные отношения. Впечатления только положительные", - цитирует Юрганова "Чемпионат".

Напомним, в 4-м туре Российской Премьер-Лиги, в котором "Факел" проиграл на выезде московскому ЦСКА (0:1), главный тренер воронежской команды Олег Василенко отсутствовал на бровке. Сообщалось, что специалист покидал клуб по семейным обстоятельствам.

После четырех матчей воронежцы набрали всего одно очко и занимают последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится