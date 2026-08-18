Игрок "Факела" отреагировал на слухи об отставке главного тренера Василенко

"Вы же видите игру, футбол. Команда играет, никакого отчаяния нет.
У всех с Василенко нормальные отношения. Впечатления только положительные", - цитирует Юрганова "Чемпионат".
Напомним, в 4-м туре Российской Премьер-Лиги, в котором "Факел" проиграл на выезде московскому ЦСКА (0:1), главный тренер воронежской команды Олег Василенко отсутствовал на бровке. Сообщалось, что специалист покидал клуб по семейным обстоятельствам.
После четырех матчей воронежцы набрали всего одно очко и занимают последнюю, 16-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.