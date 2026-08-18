Матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между "Рубином" и "Спартаком" состоится сегодня, 19 августа. Игра пройдет в Казани на стадионе "Ак Барс Арена", стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч ТВ".
В прошлом туре казанская команда потерпела в гостях разгромное поражение от столичной "Родины" (0:5). Красно-белые в первом туре крупно обыграли у себя дома "Оренбург" со счетом 5:1.
"Рубин" - "Спартак": где и когда смотреть игру Кубка России
Фото: ФК "Спартак"