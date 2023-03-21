- Разговор был дружелюбным и без негативного окраса. Вопрос про Пруцева и Мартинса задал Мешков, Абаскаль ответил, что для него это больше "продолжить игру". Претензий от Абаскаля не было, была просьба обратить внимание на ряд моментов. И мы специально не стремились разбирать конкретные эпизоды последних игр. Тем не менее Мешков сам извинился и сделал это очень искренне — тронуло, - приводит комментарий Мележикова журналист Иван Карпов.
Весной в играх с участием "Спартака" был ряд судейских ошибок, которые потом официально признал РФС. Сначала в кубковом матче против "Локомотива" (4:2) ростовчанин Сергей Иванов засчитал взятие ворот спартаковцами при счете 1:1. Как потом отметила ЭСК Сергей совершил ошибку, засчитав гол Зобнина, так как до этого был эпизод с фолом Игнатова на Тикнизяне. В 18-м туре РПЛ против "Урала" (2:2) коллектив из Москвы при счете 2:2 сумел отправить в сетку ворот екатеринбуржцев 3-й гол. Но арбитр из Дмитрова Виталий Мешков отменил взятие ворот из-за того, что, по его мнению, ранее был фол на вратаре "шмелей" Илье Помазуне. Отметим, что ВАР не смог вмешаться в эпизод из-за того, что арбитр свистнул до удара. Также ЭСК признала, что другой судья москвич Сергей Карасев не поставил 11-метровый в ворота все того же "Урала" уже в Кубке России (1:1) за фол на Мартинсе. "Спартак" после 20 туров опустился на 3-е место, набрав 40 очков.
Мележиков: Мешков искренне извинился перед нами. Это тронуло
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о том, что происходило во время встречи команды с судьями.
Фото: "Чемпионат"