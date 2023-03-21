Мележиков: Мешков искренне извинился перед нами. Это тронуло

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков рассказал о том, что происходило во время встречи команды с судьями.
Фото: "Чемпионат"
- Разговор был дружелюбным и без негативного окраса. Вопрос про Пруцева и Мартинса задал Мешков, Абаскаль ответил, что для него это больше "продолжить игру". Претензий от Абаскаля не было, была просьба обратить внимание на ряд моментов. И мы специально не стремились разбирать конкретные эпизоды последних игр. Тем не менее Мешков сам извинился и сделал это очень искренне — тронуло, - приводит комментарий Мележикова журналист Иван Карпов.

Весной в играх с участием "Спартака" был ряд судейских ошибок, которые потом официально признал РФС. Сначала в кубковом матче против "Локомотива" (4:2) ростовчанин Сергей Иванов засчитал взятие ворот спартаковцами при счете 1:1. Как потом отметила ЭСК Сергей совершил ошибку, засчитав гол Зобнина, так как до этого был эпизод с фолом Игнатова на Тикнизяне. В 18-м туре РПЛ против "Урала" (2:2) коллектив из Москвы при счете 2:2 сумел отправить в сетку ворот екатеринбуржцев 3-й гол. Но арбитр из Дмитрова Виталий Мешков отменил взятие ворот из-за того, что, по его мнению, ранее был фол на вратаре "шмелей" Илье Помазуне. Отметим, что ВАР не смог вмешаться в эпизод из-за того, что арбитр свистнул до удара. Также ЭСК признала, что другой судья москвич Сергей Карасев не поставил 11-метровый в ворота все того же "Урала" уже в Кубке России (1:1) за фол на Мартинсе. "Спартак" после 20 туров опустился на 3-е место, набрав 40 очков.


Мележиков Спартак Мешков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Transfermarkt: вингер "Наполи" Кварацхелия вырос в цене на 25 млн евро
Дешам: Килиан Мбаппе – новый капитан сборной Франции, Антуан Гризманн – вице-капитан
Официально: экс-нападающий "Реала" и "Арсенала" Адебайор объявил о завершении карьеры
Официально: Мендилибар сменил Сампаоли на посту главного тренера "Севильи"
Осинькин: с "Ахматом" мы, извините, не "сопли жевали". Команда идет на шестом месте, а мы обязаны ее обыгрывать?
Официально: "Кристал Пэлас" назначил 75-летнего Ходжсона на пост главного тренера команды
Нападающий "Манчестер Сити" Холанд покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы паха
Карпин – о решении не вызывать Зобнина в сборную: гробить здоровье ради таких матчей – это неправильно
Осимхен: я всегда хочу забивать, чтобы африканским детям было что поесть. Они постоянно делают ставки на мои голы
Calciomercato: "Реал" предложит за нападающего "Наполи" Осимхена 80 млн евро и защитника Начо Фернандеса 1
Орлов – о легионерах "Зенита": единственный, кто безупречен – это Малком 4
Глава судей РФС Каманцев – о встрече с тренерами "Спартака": клуб выставляет все так, как будто вызвал судей на ковер 6
Александр Тихонов: Дзюба понял, что если не играть, то останешься голодным, нищим и с голой задницей! 2
Мансилья: очень хочу стать полноценным игроком "Оренбурга"
Габулов – о "Зените": ни одна команда в мире не может пройти сезон без игрового и результативного спада