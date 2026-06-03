Сборная Ирана получила визы для участия на чемпионате мира

Сборная Ирана сможет принять участие на предстоящем чемпионате мира.

Сборная Ирана

Как сообщил посол страны в Анкаре, игроки национальной команды получили необходимые визы. Он отметил, что оформление документов прошло в ускоренном порядке. Футболистам не потребовалось лично посещать посольство и проходить процедуру сдачи отпечатков пальцев.



Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. На групповом этапе иранская команда встретится со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.