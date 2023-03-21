Агент: ни единого шанса, что Вендел сейчас захочет получить российский паспорт

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Агент бразильского футболиста "Зенита" Вендела Тьягу Рибейро высказался по поводу возможного получения игроком паспорта гражданина России.
Фото: ФК "Зенит"
- Нет! В данный момент ни единого шанса, что Вендел сейчас захочет получить российский паспорт, - приводит комментарий Рибейро "РБ Спорт".

Бразильский игрок Вендел, играющий на позиции центрального хавбека, был куплен "Зенитом" у "Спортинга" осенью 2020 года. За этот отрезок футболист провел за коллектив с берегов Невы 82 встречи, в которых ему удалось 14 раз отправить мяч в сетку ворот соперников. Также на счету зенитовца 13 голевых пасов. Этот сезон Вендел проводит очень ярко. За 27 поединков бразилец набрал 8+4 по системе гол плюс пас. В среднем игроку требуется на гол примерно 273 игровые минуты. Ранее некоторые легионеры, после того как российские паспорта получили Клаудиньо и Малком, также выразили желание стать гражданами РФ.


Вендел Зенит
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