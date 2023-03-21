– Да, сейчас мы недобираем очки, но с "Ахматом" мы, извините, не «сопли жевали», а играли с командой, которая располагается на шестом месте в турнирной таблице. Я бы не хотел говорить в таком формате. Мы должны были выигрывать, но легко это просто сказать. Команда на шестом месте, а мы обязаны ее обыгрывать?
Мы создали моментов раза в три больше соперника, плюс эпизод с возможным пенальти на Коваленко, как все это оценивать? – приводит слова Осинькина Metaratings.
По итогам двадцати сыгранных туров "Крылья Советов" опустились на двенадцатое место в таблице РПЛ. На счету самарского клуба 20 очков. Такое же количество баллов у "Пари Нижний Новгород", который располагается в зоне стыковых матчей. После рестарта сезона команда Игоря Осинькина проиграла все три матча в Российской Премьер-Лиге, не забив в ворота соперников ни одного мяча. Обидчиками волжан выступили "Динамо" (0:1), ЦСКА (0:4) и "Ахмат" (0:1).
В Кубке "Крылья" выступают весьма успешно. Самарцы выбили в нижнюю сетку турнира "Динамо" и сыграли дома вничью с ЦСКА (2:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ.
Осинькин: с "Ахматом" мы, извините, не "сопли жевали". Команда идет на шестом месте, а мы обязаны ее обыгрывать?
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин объяснил домашнее поражение от "Ахмата" (0:1) в матче 20-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"