Газзаев: я категорически против возвращения РПЛ к системе "весна–осень" – это шаг назад

Такой шаг обсуждается в кулуарах по причине отстранения российских клубов от участия в еврокубковых турнирах под эгидой УЕФА.
– Возвращение к системе "весна–осень" – абсолютно лишний вопрос. Никаких плюсов в этой системе не вижу. Необходимо оставить то, что есть – вся Европа играет по системе "осень–весна". И мы должны находиться в едином европейском календаре. В таком случае у команд в году два перерыва: зимний и летний. Клубы могут спокойно готовиться, чтобы показывать свою лучшую игру.
В обоих случаях начинаем и заканчиваем чемпионат в декабре – здесь никаких минусов нет. Плюсы в системе "осень–весна" есть: команды хорошо готовятся. При системе "весна-осень" – во время ЧМ и Европы – национальные первенства останавливаются на месяц. Каждые два года нам нужно будет останавливать чемпионат в любом случае.
При нынешней системе игроки могут иметь два периода, чтобы отдохнуть и подготовиться. Я категорически против возвращения РПЛ к системе "весна–осень" – это шаг назад, – приводит слова Газзаева "Чемпионат".
Напомним, в таблице коэффициентов УЕФА Россия опустилась на рекордно низкое 23-е место. Это значит, что даже при немедленном возвращении отечественных клубов на международную арену наша страна получит всего одно место в Лиге чемпионов. Чемпиону России предстоит пройти четыре отборочных раунда для попадания в групповую стадию Лиги чемпионов.
Теоретически этой командой должен стать "Зенит", который на прошлой неделе под руководством Сергея Семака впервые за долгое время потерпел два поражения кряду. Сначала сине-бело-голубые вылетели из розыгрыша Кубка России, на своем поле уступив в серии послематчевых 11-метровых ударов московскому "Динамо" (1:1, 4:5 по пенальти).
В минувший уик-энд действующий чемпион России на выезде проиграл московскому ЦСКА с минимальным счетом 0:1. Автором единственного гола в составе хозяев стал Федор Чалов, который поразил ворота "Зенита" на 72-й минуте с передачи Ивана Облякова. Несмотря на поражение, подопечные Сергея Семака продолжают уверенно лидировать в чемпионате России, опережая второе место на семь очков.
Газзаев: я категорически против возвращения РПЛ к системе "весна–осень" – это шаг назад
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что считает нецелесообразным возможное возвращение к системе "весна – осень" при проведении чемпионата России.
Фото: Globall Look Press