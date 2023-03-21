- Хотел бы я получить российский паспорт? Сейчас не лучшее время об этом думать. Но я рад находиться в России, мне нравится здесь, поэтому в будущем, может, получу паспорт, - приводит комментарий Гбане "РБ Спорт".
22-летний ивауриец Роман Мори Гбане, играющий на позиции опорного хавбека, пополнил состав "Химок" летом 2022 года, перебравшись из хорватского "Биело-Брдо" на правах годичной аренды. Летом этого года игрок обязан вернуться в хорватский клуб. Гбане провел за подмосковный коллектив 19 встреч, в которых не сумел отметиться какими-либо результативными действия. Роман провел на футбольном поле 1134 игровые минуты. Отметим, что у ивуарийца нет матчей за свою национальную команду. Ранее статус граждан РФ получили зенитовцы Малком и Клаудиньо. Это решение инициировало высказывания других легионеров о возможности получения паспорта РФ.
Хавбек "Химок" Гбане: мне нравится Россия. В будущем, может, получу российский паспорт
Ивуарийский футболист "Химок" Роман Мори Гбане высказался по поводу возможного получения российского паспорта.
Фото: ФК "Химки"