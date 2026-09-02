Сегодня, 2 сентября, состоится матч между калининградской "Балтикой" и самарскими "Крыльями Советов" в рамках 3 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Игра пройдет на стадионе "Ростех Арена" в Калининграде, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть на телеканале "Матч Премьер".
В прошлом туре в группе С команда Андрея Талалаева одолела по итогам серии пенальти махачкалинское "Динамо" (1:1, 5:4 - по пенальти). Подопечные Сергея Булатова в прошлом туре проиграли дома петербургскому "Зениту" (0:0, 3:5 - по пенальти).
"Балтика" - "Крылья Советов": где и во сколько смотреть кубковую игру
"Балтика" - "Крылья Советов": во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча Кубка России.
Фото: ФК "Крылья Советов"