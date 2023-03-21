Семак: травмы Барриоса и Сергеева оголили наиболее важные позиции для "Зенита"

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Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился своей точкой зрения на проблемы с составом петербуржского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
- Травмы Барриоса и Сергеева оголили те позиции, которые для нас наиболее важны. При нынешней схеме, по сути, у нас нет дублера на позицию опорного полузащитника. Если кто?то из двух нападающих — Ваня Сергеев или Матео Кассьерра — выбывает или устает, подменить их тоже нет возможности, - приводит комментарий Семака "Матч ТВ".

"Зенит" Сергея Семака проиграл два последних матча. Сначала в середине недели петербуржцы в серии пенальти проиграли Динамо (1:1, 4-5 пен.), а затем в гостях уступил другому коллективу из Москвы ЦСКА (0:1). В этих поединках не принимали участия россиянин Иван Сергеев, играющий на позиции центрфорварда, и колумбийский опорный хавбек Вильмар Барриос. Оба футболиста залечивали повреждения. Опорник получил повреждение в матче с Химками (3:2), а Сергеев травмировался на тренировке. В этом сезоне в РПЛ Иван провел за коллектив из Санкт-Петербурга 16 встреч, в которых сумел отметиться 6 голами и 4 голевыми пасами. Его конкурент по позиции Матео Кассьерра сыграл на 1 поединок больше. На счету колумбийца 0 забитых мячей.


Семак Сергеев Барриос Зенит
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