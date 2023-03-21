- Интрига в РПЛ всегда жива, наверное. Конкуренты "Зенита" в борьбе за чемпионство - "Спартак", "Ростов" и тот же ЦСКА, наверное. У нас легионеры не уехали, у ЦСКА тоже. Многие иностранцы остались, просто так получается, что турнирная таблица на сегодняшний день такая, которую мы видим. Нет никакого фактора, что кто-то приехал или уехал, - передает слова Чистякова "РБ Спорт".
В матчах 20 тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" уступил на выезде "Оренбургу" (0:2), "Ростов" обыграл в гостях "Химки" (1:0), ЦСКА победил на своем поле "Зенит" (1:0). По итогам тура петербуржцы с 48 очками в 20 матчах продолжают возглавлять турнирную таблицу, на второе место вышел "Ростов" (41 очков), "Спартак" стал третьим (40 очков). ЦСКА с 35 набранными очками занимает пятую строчку турнирной таблицы, столько же баллов у идущего четвертым московского "Динамо".
«Спартак» прекратил чемпионскую гонку, ЦСКА вернул в нее «Зенит» – но в игре еще и «Ростов»! Возвращение интриги в РПЛ?
Чистяков: интрига в РПЛ жива, конкуренты "Зенита" - "Спартак", "Ростов" и ЦСКА
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков прокомментировал текущую турнирную ситуацию в чемпионате России.
Фото: РИА Новости