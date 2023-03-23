- В этом сезоне — финишировать повыше, как можно дальше от зоны вылета. А я лично хочу хоть раз забить. Делал это в Аргентине, в Болгарии, а в России ни разу. Только на сборах. А перейти в большой клуб? Я уже в топ-клубе! – приводит комментарий Масоэро Sport24.
28-летний центральный защитник из Аргентины Лукас Масоэро пополнил состав "Пари НН" в июле 2021 года. С того момента футболист провел за коллектив с берегов Волги 47 встреч в различных турнирах, в которых ему удалось 1 раз ассистировать своим партнерам. При этом пока у него нет забитых мячей в России. В этом сезоне у аргентинца 20 поединков -16 в РПЛ и 4 в Кубке России. "Пари НН" после 20 туров располагается на 13-й строчке (зона стыков), имея в своем активе 19 очков. Отставание от спасительного 12 места, на котором находятся "Крылья Советов" составляет 1 балл.
Защитник "Пари НН" Масоэро: перейти в большой клуб? Я уже в топ-клубе!
Аргентинский футболист Лукас Масоэро высказался по поводу своих целей в нижегородском клубе.
Фото: РПЛ