- Счёт мог быть разгромным. И должен был быть, к сожалению, разгромным. Мы сегодня видели, что на фоне команды-игрока чемпионата мира мы выглядели, мягко говоря, очень бледно.
Сборная России не смогла удержать победу над Ираном (1:1), поведя в счете в первом тайме. Иранцы нанесли заметно большее количество ударов по воротам россиян при приблизительно равном проценте владения мячом. Нападающий сборной Ирана Мехди Тареми, отметившийся в матче с Россией забитым мячом, заявил, что его команда могла с легкостью обыграть россиян. Единственный гол иранцы, как и подопечные Валерия Карпина, забили с пенальти.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Федун: счет в матче с Ираном, к сожалению, должен был быть разгромным. Россия выглядела, мягко говоря, очень бледно
Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун оценил результат матча сборной России с Ираном.
"СЭ"