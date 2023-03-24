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Глава пресс-службы "Спартака" Зеленов: мы не интересуемся Фульхенсио

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Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался по поводу информации о том, что москвичи интересуются мексиканским футболистом Раймундо Фульхенсио.
Фото: Agustin Cuevas / Getty Images Sport
- В мексиканской прессе писали, что "Спартак" проявляет интерес к Фульхенсио? Такого футболиста нет в списке нашего интереса. Мы им не интересуемся, - приводит комментарий Зеленова Metaratings.ru.

Мексиканский футболист Раймундо Фульхенсио, который может сыграть на обоих флангах атаки, защищает цвета "Тигрес". В этом сезоне футболист набрал 1+3 по системе гол плюс пас в 21 встрече за коллектив из Мексики. Всего за свою карьеру Фульхенсио в 62 поединках сумел отметиться 2 точными попаданиями, а также 6 раз ассистировать своим партнерам. В сезоне 2019/2022 Раймундо вместе с командой выиграл Лигу чемпионов КОНКАКАФ. Недавно СМИ сообщили о том, что в услугах мексиканца заинтересован "Спартак". После 20 туров коллектив из Москвы идет на 2-й строчке, отставая от "Зенита" на 8 баллов.


Спартак Зеленов
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