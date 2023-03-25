- Тавареш и Дуарте — два бестолковых приобретения, и никакой пользы команде пока не приносят. Может быть, это временно, но пока — деньги на ветер.
23-летний Алексис Дуарте до перехода в "Спартак" не играл за пределами родного Парагвая. За красно-белых центральный защитник сыграл два матча, в которых провел на поле всего лишь 105 минут. 22-летний Томаш Тавареш пополнил состав "Спартака", перейдя из лиссабонской "Бенфики", воспитанником которой является. В шести играх за московский клуб португалец отметился одной результативной передачей.
Источник: Metaratings
Червиченко: Тавареш и Дуарте - два бестолковых приобретения, и никакой пользы "Спартаку" пока не приносят
Бывший владелец "Спартака" Андрей Червиченко оценил зимних новичков-легионеров красно-белых Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.
"Матч ТВ"