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Силкин - о матче с Ираном: это просто позорище. Футболисты потеряли интерес к игре, ходят по полю пешком

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Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин жестко раскритиковал игру сборной России в матче с Ираном.
ФК "Динамо"
- Это просто позорище, и счет, и игра. Мне кажется, столько руководство наделало ошибок, что интерес к сборной пропал у футболистов, в первую очередь. Они выходят на поле и хотят пешком обыграть соперника. Так ничего не получится.

Сборная России не смогла удержать победу над Ираном, несмотря на то, что именно россияне усилиями полузащитника Антона Миранчука, реализовавшего пенальти, открыли счет. Позднее также с пенальти нападающий иранцев Мехди Тареми сравнял счет. Сборная России под руководством Валерия Карпина уже третий матч подряд не может одержать победу, играя вничью с командами из Азиатской конфедерации футбола.

Источник: "Евро-Футбол"


Сборная России Сборная Ирана Силкин
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