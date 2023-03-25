- Руководство РФС регулярно встречается с клубами, обсуждается широкий спектр актуальных тем. На встрече с руководством "Спартака" женский футбол был одной из основных тем, во встрече также участвовали председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева и руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова. Тема судейства не была предметом встречи, но так или иначе она затрагивалась.
Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков провел встречу с членами правления московского "Спартака", на которой обсуждалась работа судей на матчах красно-белых в текущем сезоне. Неделей ранее тренеры "Спартака", среди которых был и испанский наставник москвичей Гильермо Абаскаль, встречались с руководством судейского комитета. Красно-белые считают, что главные судьи их матчей несколько раз совершали ошибки в пользу соперников, которые приводили к потере "Спартаком" очков.
Источник: "Спорт-Экспресс"
РФС - о встрече Дюкова с представителями "Спартака": основной темой был женский футбол
В РФС прокомментировали информацию о встрече президента организации Александр Дюкова с представителями "Спартака".
ТАСС