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Губерниев: главный фактор – это не слова Медведева, а то, что на футбол с Fan ID никто не ходит

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Популярный ведущий и телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на тему Fan ID.
Фото: "Матч ТВ"
Медведев отметил, что применение закона о паспорте болельщика на местах вызывает много вопросов и нареканий, а также призвал рассмотреть вариант его корректировки.

– В РПЛ на футбол никто не ходит, а на Кубке России, где нет Fan ID, – паломничество. Дмитрий Медведев наверняка видит очевидные вещи. Рано или поздно все это будет скорректировано. Нужно так или иначе менять какую-то конструкцию, с учетом того тупика, к которому пришли.

Главный фактор – это не слова Дмитрия Медведева, а то, что на футбол с Fan ID никто не ходит. Клубы терпят огромные убытки. И так в стране денег нет. Поэтому Медведев прав – закон нуждается в корректировке, – цитирует Губерниева Metaratings.

Паспорт болельщика – электронный документ, который является обязательным для посещения матчей чемпионата России по футболу начиная с 2023 года. Внедрение Fan ID привело к резкому падению посещаемости игр Российской Премьер-Лиги. Впрочем, чиновники Минспорта на совещании пришли к выводу о том, что антирекорды по количеству зрителей на трибунах связаны вовсе не с новым законом, а с неблагоприятными погодными условиями. Резкий контраст с матчами Кубка России, которые собирают немало народу, говорит об обратном.


Губерниев Медведев Fan ID
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