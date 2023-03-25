Медведев отметил, что применение закона о паспорте болельщика на местах вызывает много вопросов и нареканий, а также призвал рассмотреть вариант его корректировки.
– В РПЛ на футбол никто не ходит, а на Кубке России, где нет Fan ID, – паломничество. Дмитрий Медведев наверняка видит очевидные вещи. Рано или поздно все это будет скорректировано. Нужно так или иначе менять какую-то конструкцию, с учетом того тупика, к которому пришли.
Главный фактор – это не слова Дмитрия Медведева, а то, что на футбол с Fan ID никто не ходит. Клубы терпят огромные убытки. И так в стране денег нет. Поэтому Медведев прав – закон нуждается в корректировке, – цитирует Губерниева Metaratings.
Паспорт болельщика – электронный документ, который является обязательным для посещения матчей чемпионата России по футболу начиная с 2023 года. Внедрение Fan ID привело к резкому падению посещаемости игр Российской Премьер-Лиги. Впрочем, чиновники Минспорта на совещании пришли к выводу о том, что антирекорды по количеству зрителей на трибунах связаны вовсе не с новым законом, а с неблагоприятными погодными условиями. Резкий контраст с матчами Кубка России, которые собирают немало народу, говорит об обратном.
Губерниев: главный фактор – это не слова Медведева, а то, что на футбол с Fan ID никто не ходит
Популярный ведущий и телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева на тему Fan ID.
Фото: "Матч ТВ"